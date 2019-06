Fiordaliso e Orietta Spera ad Avezzano, incontro conviviale tra fede, cultura, tradizione e spettacolo

Avezzano – Orietta Spera incontra Fiordaliso.La nota giornalista ha espresso parole di apprezzamento per l’artista con la quale ha trascorso momenti di relax fuori scena. “E’ stata una esperienza entusiasmante – ha raccontato la Spera – soprattutto per il legame che è stato suggellato tra la nota artista e la Festa della Santissima Trinità che in live si è svolta domenica scorsa nei pressi dell’omonima parrocchia. Un tour che dal pomeriggio è arrivato fino a sera vissuto con grande entusiasmo”. Il piglio della conduttrice ha costituito un mix particolarmente vivace e frizzante in cui si sono fuse tradizioni, fede, spettacolo ed informazione. Nata a Piacenza nel 1956, Marina Fiordaliso, inizia la sua carriera solista, con la partecipazione a Castrocaro, dove presenta la canzone Scappa via, piazzandosi al primo posto, a pari merito con Zucchero Fornaciari, autore del brano. La vittoria le vale l’accesso al Festival di Sanremo del 1982, al quale partecipa con “Una sporca poesia”.L’anno dopo torna a Sanremo con “Oramai”, ma la notorietà arriva con la partecipazione del 1984 con “Non voglio mica la luna”, che conquista il quinto posto nella classifica finale. Alla rassegna canora torna prende parte anche nel 1985 con “Il mio angelo”, nel 1986 con “Fatti miei”, nel 1988 con “Per noi”, nel 1989 con “Se non avessi te”, nel 1991 con“Il mare più grande che c’è”. La sua ultima partecipazione è del 2002 con“Accidenti a te”. Negli anni duemila, Fiordaliso partecipa al talent “Music farm”, poi intraprende la carriera televisiva in qualità di co-conduttrice in Rai del programma “Piazza Grande”. Nel 2016 prende parte come concorrente all’undicesima edizione de “L’isola dei famosi.