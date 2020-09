Vertenza Lfoundry, Fiom Cgil e Rsu Fiom ringraziano i candidati creatori d’iniziative

Avezzano. La Fiom-Cgil e le Rsu Fiom della LFoundry hanno ringraziato in una nota i candidati in corsa per le elezioni comunali di Avezzano che hanno ritenuto utile creare momenti di ascolto e approfondimento sulla vertenza LFoundry.

“Un segnale importante di quanto la tenuta occupazionale e tecnologica del più grande stabilimento industriale della provincia dell’Aquila e secondo in Abruzzo sia centrale per la tenuta sociale ed economica della città di Avezzano e non solo.

La Fiom e le Rsu Fiom ritengono essenziale un patto tra Istituzioni locali e parti sociali affinché la vertenza LFoundry assuma il carattere di una vertenza dell’intero territorio e quindi auspicano di poter contare sull’attenzione riservata in questi giorni alla vertenza anche quando i riflettori della campagna elettorale saranno spenti. I lavoratori della LFoundry ci contano.” conclude la nota di Fiom-Cgil e Rsu Fiom.