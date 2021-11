Fiocchi rossi agli alberi ad Avezzano per dire no alla violenza sulle donne (Foto)

Avezzano. Fiocchi rossi agli alberi, ad Avezzano, per dire no alla violenza sulle donne.

In occasione infatti della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne la Fidapa BPW Italy – Sezione di Avezzano e la Lilt di Avezzano, in collaborazione con Confcommercio, Confartigianato, Cna, Confesercenti, Confindustria, Ance e con il Patrocinio del Comune, si sono mossi in un’azione corale per sensibilizzare la città sul tema della violenza sulle donne.

“Insieme per dire basta! Finché ci sarà una sola donna minacciata, in quanto donna, non non avremo pace”. Questa la frase scelta di Lidia Ravera per lanciare l’appello nella lotta ai femminicidi.