Finto agente finanziario chiede percentuale shock per recupero crediti, donna denuncia truffa

Avezzano. Si è rivolta a un avvocato per denunciare una presunta truffa. Una donna di Avezzano si è infatti affida a un agente finanziario per recuperare i crediti relativi a un finanziamento che aveva fatto qualche tempo prima. Una donna marsicana ha scoperto di essere stata vittima di un raggiro visto che l’uomo al quale si era rivolta in realtà non era abilitato a quel tipo di lavoro e una volta ottenuti i crediti dallo Stato li ha mantenuti per sé senza consegnare il denaro alla sua cliente.

“Ho saputo soltanto dopo che questa persona non era un vero agente finanziario”, ha raccontato la donna che ora si ritrova senza soldi pur avendo ottenuto i crediti dallo Stato, “per tale motivo mi sono rivolta a un legale che sta cercando di farmi avere giustizia. Io ho voluto rendere pubblica questa situazione affinché altre persone non cadano nello stesso tranello in cui sono finita io. Infatti lui è ancora in possesso del mio assegno e minaccia di non restituirlo se io non verso una percentuale altissima di circa il 40 per cento a lui”.

I crediti delle commissioni riguardanti delle finanziarie vengono restituiti a lavoratori del settore statale come previsto dalla legge ma per fare ciò è necessario presentare una domanda che viene stirata e consegnata da agenti finanziari abilitati.