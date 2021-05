Finiscono in vendita la storica discoteca St. Moritz e la piscina della Piccola Svizzera

Tagliacozzo. La discoteca St. Moritz dove hanno ballato intere generazioni negli anni ’90 è in vendita. Un cartello è comparso nei giorni scorsi sulla facciata della struttura che si trova all’interno del consorzio della Piccola Svizzera, a due passi da Tagliacozzo.

In vendita oltre alla discoteca anche la caratteristica piscina del complesso residenziale, punto di ritrovo per moltissimi turisti e marsicani nelle estati degli anni passati. La struttura che negli anni ’80 e ’90 era presa d’assalto da moltissimi romani, tra cui ricordiamo anche il noto giornalista Arrigo Levi o Luigi Necci, cantante, amante dello sport, gestore dello storico locale romano che porta il suo nome e animatore delle estati alla Piccola Svizzera, continua a essere molto frequentata sia d’inverno, sia d’estate.

Nonostante ciò, però, la piscina e la discoteca, che hanno bisogno di molta manutenzione e in un periodo come quello dell’emergenza covid rischiano di non poter essere utilizzate, sono finite in vendita. L’auspicio dei proprietari delle tante abitazioni della Piccola Svizzera è che ci possano essere degli acquirenti pronti a ristrutturarle e riaprirle per assicurare ancora musica e divertimento nel piccolo villaggio tra le montagne marsicane.