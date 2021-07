Finiscono con la moto Custom nella scarpata, incidente al Belvedere di Celano

Celano. Ha perso il controllo della sua moto Custom ed è finito giù per la scarpata insieme alla compagna: per miracolo sono salvi.

È accaduto intorno alle 22.30 a Celano, sulla strada che sale a Ovindoli, all’altezza del “Belvedere”, alle porte della città. Il motociclista, per motivi in corso d’accertamento, è uscito dalla carreggiata, perdendo il controllo del mezzo ed è finito giù per la scarpata.

La donna che viaggiava con lui è stata trasportata in ospedale in ambulanza. È ferita ma non gravemente. Il centauro, di origine del Reatino, sta bene.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Avezzano con diversi mezzi. I pompieri hanno recuperato i due giovani. Per liberarli dai rovi e dalle sterpaglie hanno dovuto tagliare delle piante. Insieme ai vigili del fuoco, i carabinieri della radiomobile della compagnia di Avezzano.

Le operazioni per il recupero della moto, da parte di una ditta privata, sono ancora in corso. Per fortuna l’incidente non ha avuto ben più gravi conseguenze.