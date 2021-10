Finì con l’auto in un dirupo, dopo 13 giorni 86enne muore in ospedale

Morino. È morto all’ospedale di Avezzano, l’anziano della Valle Roveto che lo scorso 13 ottobre finì in una scarpata a Grancia, la frazione di Morino.

Si tratta di Mario Petricca, di 86 anni.

Per tirare fuori l’anziano dall’abitacolo fu necessario l’intervento dei vigili del fuoco in quanto il mezzo che stava guidando finì in un dirupo.

Per accertare l’accaduto e per i rilievi sull’incidente, sul posto arrivarono i carabinieri della compagnia di Tagliacozzo. All’inizio non si era temuto per la sua vita ma l’86enne non ce l’ha fatta a superare le conseguenze derivate dall’incidente.