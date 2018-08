Finanzieri in Comune a Celano per i fondi alla squadra di calcio, 10 notifiche a politici e dirigenti

Celano. Arrivano in Comune le Fiamme Gialle con lo scopo di notificare dieci provvedimenti su ordine della Corte dei Conti ad altrettanti amministratori, ex amministratori e funzionari comunali. I finanzieri della compagnia di Avezzano, guidati dal comandante Alessio Grillo, hanno infatti consegnato dieci inviti a dedurre, cioè dei provvedimenti che vengono adottati quando ci si trova di fronte a presunti danni erariali. Al centro del provvedimento ci sarebbero i finanziamenti concessi nel 2012 dall’allora amministrazione alla squadra del Celano Calcio.

L’operazione di notifica ha riguardato l’allora sindaco e attuale vicesindaco Filippo Piccone, l’attuale primo cittadino allora assessore Settimio Santilli, oltre agli altri amministratori Vittoriano Frigioni, Cesidio Piperni, Ermanno Bonaldi, Ezio Ciciotti, Adelio Di Loreto, e ai dirigenti Mauro Passerotti, Federico D’Aulerio e Daniela Di Censo.

La richiesta eseguita dai finanzieri è stata disposta dal procuratore regionale della Corte dei Conti. L’obiettivo è quello di dare seguito a una azione di responsabilità. I presunti responsabili del danno potranno depositare entro un termine non inferiore a trenta giorni da ieri le proprie deduzioni ed eventuali documenti. Entro lo stesso termine i presunti responsabili potranno chiedere di essere ascoltati personalmente dalla procura della Corte dei Conti.

Il provvedimento notificato dagli uomini della compagnia di Avezzano precede la fase istruttoria e quindi l’eventuale processo amministrativo e contabile. Si tratta di un’attività del Procuratore regionale che deciderà se andare avanti o meno.

La squadra per tanti anni è stata guidata da una società presieduta da Ermanno Piccone, padre dell’attuale vicesindaco ed ex parlamentare Filippo Piccone. Sui finanziamenti alla società sono state innumerevoli negli anni le prese di posizione politiche, e non solo, sulla concessione dei fondi che almeno in un’occasione hanno scongiurato il fallimento della squadra e la mancata iscrizione al campionato.