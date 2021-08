Finanziamento di 780mila euro a Cerchio, andranno per messa in sicuressa del centro aggregativo

Cerchio. Il Comune di Cerchio ha ottenuto un finanziamento di 780 mila euro che verranno utilizzati per: il Centro aggregativo per l’infanzia e Asilo Nido, Centro per Servizi Sociali alle Famiglie.

Gli interventi consisteranno nella messa in sicurezza, sistemazione spazi esterni, arredi ed attrezzature .

“Siamo tra i pochi Comuni abruzzesi ad aver ottenuto un importante finanziamento”, ha commentato il sindaco Gianfranco Tedeschi. “Frutto di una visione completa che ha visto un’attenta progettualità, programmazione, capacità amministrativa e concretezza” .

“Con la spostamento della scuola materna nei locali di via Giardino (lavori in corso) nasce a Cerchio la più importante struttura per servizi alle famiglie e all’infanzia, struttura che verrà messa a disposizione dei Comuni del territorio e sarà un’occasioniedi lavoro concreto per i futuri gestori”, scrive il Comune in una nota.

“Un risultato eccezionale per un piccolo centro com’è il nostro”, ha concluso il sindaco Tedeschi.