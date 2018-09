Finanziamento Cipe di 306 mila euro per la ristrutturazione della chiesa Madonna del Pozzo a Ortucchio

Ortucchio. Nei giorni scorsi è stato comunicato al Comune di Ortucchio l’approvazione con fondi CIPE di un finanziamento di 305.900 euro in favore della ristrutturazione e adeguamento sismico della datatissima Chiesa “Madonna del Pozzo” ubicata all’importante crocevia tra i paesi di Ortucchio, Lecce dei Marsi, Gioia dei Marsi Casali di Aschi.

Il finanziamento ottenuto, rientra nel più vasto contesto di un piano di ristrutturazione e messa in sicurezza degli edifici per il culto in conseguenza degli eventi tellurici degli ultimi anni. La scelta dell’intervento, oltre che per ragioni di natura tecnica (l’edificio presenta rilevanti ed importanti lesioni), ha assunto per l’attuale sindaco Favoriti Raffaele, che nell’anno 2017 sollecitò fortemente la richiesta di finanziamento, particolare importanza anche per l’aspetto socio-culturale rappresentato l’immobile stesso nel passato.

Infatti, come pure raccontato dal dottor Orante D’Agostino, responsabile del Comitato Civico per l’arte e la Storia di Ortucchio nel suo “Quaderno”, la Chiesa della Madonna del Pozzo, risalente al secolo XI, proprio per la sua ubicazione, è stata l’unica chiesa eretta su terra ferma e crocevia importante dei borghi limitrofi (Ortigia, Casali di Aschi (Vico), Casali di Gioia ( Manaforno) e Casali di Lecce dei Marsi (Castelluccio, Taroti,Vallemora, Sierro). Rappresentava quindi la chiesa non solo luogo di culto, ma anche momento di incontro e di sosta, oltre che luogo per scambi commerciali. La rinomata Fiera della Madonna del Pozzo oggi in disuso, ne è stata la testimonianza.