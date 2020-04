Finanziamenti alle imprese, Cna Avezzano: il Confidi Fidimpresa pronto a dare sostegno

Avezzano. Da domani banche pronte per l’erogazione di finanziamenti alle imprese, così come previsto dal decreto Liquidità. “Attenzione però ai facili entusiasmi”, afferma Francesco D’Amore, presidente della Cna di Avezzano. “Garanzia statale al 100%, importi fino a 25.000 da restituire in 6 anni con 2 anni di preammortamento, tuttavia dovranno ricorrere alcune condizioni, di fatturato e dimensionali che l’impresa dovrà dimostrare, e il nostro timore risiede proprio in questo aspetto. Sicuramente un valido strumento per concedere ristoro agli imprenditori, utile soprattutto per il riavvio delle proprie attività, purtroppo pero’, abbiamo ragione di ritenere, non accessibile a tutti. Questa è la motivazione per cui, in questi giorni più che mai, risulterà molto importante l’attività di consulenza finanziaria che il nostro Confidi, Fidimpresa, svolgerà”, spiega Francesco D’Amore,” al fianco di banche e imprese”.

“La stessa motivazione”, continua sul punto Concezio Di Giamberardino, presidente del comitato fidi di Fidimpresa Cna Avezzano, “che ha spinto il nostro sistema a consolidare la partnership con Artigiancassa per predisporre in tempi rapidi, on-line e a condizioni molto vantaggiose, le richieste di finanziamento. Gli imprenditori interessati, restando a casa, attraverso l’Artigiancassa Point della Cna di Avezzano – piattaforma che prevede procedure completamente telematiche – potranno, a seconda dei casi, ottenere dalla banca il finanziamento. Tutta la , Cdocumentazione necessaria, peraltro molto esigua, afferma Fabrizio Belisari, direttore della Cna di Avezzano, sarà caricata dai nostri operatori, riducendo così al minimo l’impegno di chi richiede il finanziamento”.