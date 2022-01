Finanza, marketing, grafica e comunicazione: tutte le novità dell’Iis Galilei da scoprire negli Open day

Avezzano. Anche quest’anno l’Istituto di Istruzione Superiore “G. Galilei” di Avezzano, che comprende gli indirizzi ITE (Istituto Tecnico Economico), ITCAT (Istituto Tecnico Costruzioni, Ambiente e Territorio) e Grafica e Comunicazione, ha promosso iniziative di orientamento rivolte a studenti e studentesse delle terze medie per consentire a tutti gli interessati di conoscere la scuola e la sua ampia offerta formativa.

Prorogato al 4 febbraio 2022 il termine delle iscrizioni online al primo anno della scuola superiore e considerata l’importanza della scelta del futuro percorso di studi, il “Galilei”, diretto dal preside Attilio D’Onofrio, propone ulteriori due appuntamenti (Open Day), martedi 1 febbraio 2022 dalle 15.00 alle 18.00 e giovedi 3 febbraio 2022 dalle 15.00 alle 18.00, attraverso i quali gli allievi delle scuole secondarie di primo grado e le loro famiglie avranno l’opportunità di incontrare gli insegnanti e visitare virtualmente o in presenza l’Istituto per conoscerne e valutarne i diversi indirizzi, le loro peculiarità didattiche e formative, al fine di affrontare una scelta più consapevole e serena.

L’Istituto “G. Galilei” avrà il piacere di ricevere tutti gli interessati sia in modalità online, collegandosi tramite Google Meet all’indirizzo https://meet.google.com/npi-eqnf-wyy , sia in presenza nel rispetto della normativa Covid, per illustrare la sua ricca offerta formativa, caratterizzata da una notevole preparazione teorica e pratica che permette agli studenti di acquisire, oltre a una consistente cultura generale, ampie conoscenze e competenze nel settore prescelto, consentendo quindi un immediato inserimento nel mondo del lavoro, oltre alla possibilità di proseguire gli studi universitari.

Questi, in particolare, i percorsi di studio presenti presso l’IIS “G. Galilei”: l’indirizzo ITE (con le sue articolazioni in “Amministrazione, Finanza e Marketing”, con sede ad Avezzano e anche a Celano, “Sistemi Informativi Aziendali”, “Relazioni Internazionali per il Marketing” e “Relazioni Internazionali per il Marketing ad Indirizzo Europeo con curvatura sperimentale in Europrogettazione e Lingua Cinese”) che offre una solida formazione in campo economico, giuridico, linguistico e informatico; l’indirizzo CAT (nelle sue articolazioni in “Tecnologie del Legno nelle Costruzioni” e “Geotecnico”) che ha come obiettivo la formazione culturale ad indirizzo tecnico-scientifico di futuri tecnici in grado di affrontare le problematiche connesse alla professione del geometra, attraverso l’acquisizione di competenze grafiche e progettuali inerenti al territorio e alle risorse ambientali; l’indirizzo Grafica e Comunicazione, che offre competenze specifiche nel campo della comunicazione interpersonale e di massa, nell’uso delle tecnologie per produrla, nel settore della grafica, dell’editoria, della stampa e dei servizi ad esso collegati.

Per avere ulteriori informazioni è possibile visitare il sito web dell’Istituto o contattare telefonicamente la segreteria e rivolgersi ai docenti referenti per l’orientamento, prof. Madaro per l’ITE (ex Ragioneria e Corso serale) e prof. Pecce per l’ITCAT (ex Geometri) e per Grafica e Comunicazione.