Finalmente è arrivato il momento: venerdì e sabato Bennato ad Avezzano, ultimi biglietti

Avezzano. I due attesissimi concerti di Edoardo Bennato approdano finalmente ad Avezzano, dopo oltre 2 anni di attesa, a causa dei diversi rinvii dovuti allle chiusure antiCovid, e nel gennaio scorso a causa di una indisposizione dell’artista. Avezzano in buona compagnia; sarà infatti la prima tappa dei concerti-recupero che Bennato terrà tra maggio e giugno a Trento, Reggio Emilia, Varese, Vicenza e Milano.

Le due esibizioni si preannunciano particolarmente emozionanti, ciascuna peraltro della durata di oltre 2 ore, con un repertorio storico che raccoglie oltre 40 anni di celebri ed indimenticabili successi.

Bennato è il cantastorie che da quarant’anni immortala con le sue canzoni il mondo odierno, fatto di buoni e cattivi, sbeffeggiando i potenti e inneggiando alla forza umana della gente, passando per il più classico tra i sentimenti ispiratori dei poeti della canzone, l’amore.

La propensione e la curiosità che Edoardo Bennato rivela per il repertorio classico e operistico, permette di scoprire citazioni colte all’interno delle sue canzoni, talvolta attinte dalle opere di Gioachino Rossini o dalle operette, ora da altre sofisticate fonti librettistiche, pur sempre familiari e care all’immaginario collettivo, di habitués e non. In “Da Rossini al Rock” i grandi successi di Bennato incontrano il genio di Gioacchino Rossini in un programma che fonde in modo sapiente le composizioni dei due artisti: – “Dotti medici e sapienti” – “In fila per tre”; “Detto tra noi” – “Un giorno Credi” – “La calunnia”; “Troppo Troppo” – “Tutti insieme lo denunciam”. Due ore di musica per un evento da vivere dall’inizio alla fine.

Un’esperienza emozionale con brani e melodie che sono entrati a far parte del nostro immaginario collettivo a cui sarà difficile resistere; per ritrovare, attraverso il potere della musica, vibrazioni ed emozioni che fanno bene all’anima.

“Il primo stop antiCovid per i teatri ci fu il 5 marzo 2020…24 ore prima dei due concerti di Bennato ad Avezzano”, commenta il maestro Massimo Coccia, direttore artistico della stagione musicale del Teatro dei Marsi, “stavolta, con questi due recuperi attesi da oltre due anni, qui da noi come anche a Milano, Reggio Emilia, Varese, Trento, Vicenza, simbolicamente auspichiamo che ci conducano a due serate festose e quindi verso la vittoria finale sulla pandemia”.

TEATRO DEI MARSI di Avezzano

Venerdì 6 maggio ore 21,00

Sabato 7 maggio ore 21,00

