Finale di Coppa Italia Juventus-Inter: l’avezzanese Aleandro Di Paolo designato al VAR

Avezzano. Per la finale di Coppa Italia Juventus-Inter, che si giocherà domani sera allo stadio Olimpico di Roma, al VAR è stato designato l’arbitro avezzanese Aleandro Di Paolo.

Di Paolo era stato inserito nel corpo VarPro (video assistant referee) che oggi si chiamano Vmo (video match official, nella denominazione internazionale) già dalla stagione 2019/2020, ed ha al suo attivo già circa 130 presenze. L’arbitro avezzanese non è una novità per quanto riguarda le grandi sfide: al VAR aveva già diretto scontri come Napoli-Roma, Roma-Lazio, Fiorentina-Juventus (semifinale coppa Italia), Napoli-Inter, Milan-Juventus, Atalanta-Inter, Roma-Juventus, Milan-Napoli, mentre come arbitro ha all’attivo anche 4 gare in Serie A, 150 in Serie B e 10 in Coppa Italia, oltre a più di 100 gare da arbitro di porta tra serie A e Playoff di serie B. L’essere sempre in prima linea nelle più importanti competizioni sportive nazionali aveva fatto guadagnare a Di Paolo l’ottavo posto nella classifica dei personaggi più influenti della Marsica del 2021 (articolo qui).