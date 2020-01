Cosa sai sui finanziamenti per dipendenti pubblici, statali e pensionati? Ti dice tutto Fin Abruzzo Service (Avezzano)

Se sei un dipendente pubblico, statale o un pensionato alla ricerca di finanziamenti, hai aperto l’articolo giusto! Fin Abruzzo Service è una società che opera da oltre 20 anni in questo settore con sedi sparse nel centro Italia. Ad Avezzano la sede è in Corso della Libertà 30, e grazie alla responsabile Rosa Santoro abbiamo scoperto servizi utili e una bella novità per il 2020. E’ stato infatti attivato un nuovo prodotto di cui neopensionati (ex dipendenti statali o pubblici) potranno beneficiare. Partiamo però prima dalla base…

Chi siete e cosa fate?

Siamo un’agenzia di presiti e ci occupiamo di intermediazione finanziaria. Cosa vuol dire? Mettiamo in contatto le società finanziarie con i clienti interessati. I nostri prodotti principali sono la cessione del quinto e la delega della busta paga. Il primo è una forma di finanziamento rapida e conveniente riservata a lavoratori dipendenti pubblici e statali che non necessita di una specifica motivazione. La restituzione della somma, pattuita in rate mensili di importo fisso per tutta la durata del finanziamento, a prescindere dalle condizioni di mercato, nel rapporto massimo di 1/5 dell’importo della propria retribuzione, viene effettuata direttamente dal proprio datore di lavoro. Il secondo è un ulteriore trattamento in busta paga indirizzata ai dipendenti che hanno già una cessione in corso sulla busta paga.

Quali sono i vostri punti di forza?

Sicuramente la presenza capillare sul territorio è una delle nostre carte vincenti. Abbiamo diverse sedi e filiali con cui copriamo Lazio, Abruzzo e Marche. Oltre a ciò, la nostra preparazione ed esperienza è garanzia di qualità, professionalità, celerità e certezza. Abbiamo iniziato questo lavoro quando ancora non esisteva la cessione del quinto dello stipendio quindi l’abbiamo vista nascere, l’abbiamo sperimentata per primi e l’abbiamo vista crescere. Infine, i nostri sono tassi davvero concorrenziali.

Qualche novità per il 2020?

Abbiamo una bella novità che va sotto il nome di TFS: un nuovo prodotto che dà la possibilità ai neopensionati (ex dipendente pubblico o statale) di anticipare la liquidazione dei trattamenti di rapporto di fine lavoro (il famoso TFR). I richiedenti possono riceverne una parte subito, senza dover aspettare i tempi dello Stato.

Immaginiamo di essere un ipotetico cliente interessato al prodotto, cosa deve fare nella pratica?

Venite in sede. Verificheremo i requisiti necessari per la cessione e prepareremo subito la richiesta. È un prodotto ormai testato e garantisce risultati in tempi rapidi.

Sei interessato e vuoi conoscere qualche altro aspetto di questa realtà? Per maggiori info, contatta: numero verde 800 218692 – Sede Avezzano 0863441325