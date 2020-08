Filomeno Babbo candidato con Anna Maria Taccone: appoggio una figura dalle indubbie capacità e giuste sensibilità

Avezzano. Prende forma la squadra della Taccone e si identifica sempre di più nell’area più moderata delle forze di centro, caratterizzata da anime diverse che condividono princìpi ed obiettivi. Anche Filomeno Babbo ha ufficializzato la sua partecipazione candidandosi al fianco della Taccone.

Babbo ha già ricoperto incarichi da consigliere ed assessore, è uno dei rappresentanti del mondo dell’associazionismo cattolico cittadino ed è impegnato già da diverso tempo in prima persona nel Movimento Cristiano Lavoratori.“L’attuale scenario politico cittadino esprime grande confusione e forti incertezze”, ha dichiarato Babbo, “la mia decisione di ricandidarmi è maturata dopo aver conosciuto Anna Maria Taccone, che è la vera novità di questa tornata elettorale. Il suo profilo professionale, unito alla visione che ha della città, mi hanno convinto che può fare molto per uscire dai soliti schemi politici in cui Avezzano rischia di impantanarsi nuovamente. Taccone è espressione e sintesi dell’area culturale più moderata della città in cui io stesso mi riconosco insieme a tantissimi altri cittadini. Le priorità per lei saranno legate indissolubilmente a garantire le fasce più deboli della popolazione, le più duramente colpite dalla doppia crisi che stiamo attraversando. Fondamentali saranno le politiche del lavoro, ma anche della solidarietà e dell’attenzione alla parte di popolazione che ha meno tutele da un punto di vista sociale ed economico. Avezzano affonda le sue stesse radici nei principi democratici dell’accoglienza, della partecipazione e della condivisione. Inaccettabile tradire quello che siamo sempre stati e che intendo preservare con la mia candidatura accanto ad una figura dalle indubbie capacità e giuste sensibilità come Anna Maria Taccone”.