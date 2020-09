Filiberto Figliolini è il nuovo presidente di Confesercenti di Avezzano: al fianco delle imprese del territorio

Avezzano. Filiberto Figliolini, titolare di un salone di acconciatura nel centro di Avezzano, è il nuovo presidente dell’area Avezzano e Marsica di Confesercenti. L’elezione è avvenuta per acclamazione nel corso dell’assemblea elettiva svoltasi presso la Sala Conferenze della Comunità Montana, alla presenza di numerosi operatori economici, sia di Avezzano che dei centri limitrofi, nel rispetto delle normative anti contagio da Covid-19.

Al fianco di Figliolini è stata eletta quale vicepresidente Arianna Pulsoni, giovane imprenditrice già responsabile regionale del settore estetica di Confersercenti Abruzzo. Anche per garantire rappresentatività a tutto il territorio marsicano e soprattutto dare voce alle diverse categorie che Confesercenti si propone di rappresentare, a ciascuno degli eletti nel direttivo è stata attribuita una specifica delega di responsabilità, riferita al proprio settore di appartenenza.

Con questo spirito e con l’intento di considerarlo un organismo aperto al contributo di altri operatori che si vorranno impegnare nel percorso associativo/sindacale, sono stati eletti i seguenti membri del nuovo direttivo. Filiberto Figliolini presidente, Arianna Pulsoni vice presidente, Bruno Panetta Fismo – Settore Moda, Antonio Nanni Fiepet – Pubblici Esercizi, Franco Franciosi Fiepet – Ristorazione, Fabrizio Tucci Assoartisti – Operatori dello Spettacoli e Servizi musicali, Maurizio Giuseppini Assoturismo e Guide Turistiche, Kati Di Renzo Settore Imprese di Pulizia, Gianni De Rosa settore Fotografia e Stefano Di Giampietro presidente Fipac – Federazione Pensionati.

Tanti i temi discussi durante l’assemblea, in particolare legati alla situazione di difficoltà in cui versano le imprese a causa dell’emergenza Coronavirus e le proposte dell’Associazione per la ripartenza dell’economia. Presenti il Presidente ed il Direttore di Confesercenti Abruzzo, Daniele Erasmi e Lido Legnini. Inevitabilmente il dibattito si è soffermato anche sulle imminenti elezioni di Avezzano. Il responsabile della sede di Avezzano di Confesercenti Abruzzo, Carlo Rossi, ha illustrato ai presenti alcuni dei passaggi salienti del Documento Unitario “Riflessioni e Proposte per Il Futuro della Città”, elaborato insieme alle altre organizzazioni di categoria e che sarà presentato prima in Conferenza Stampa e poi discusso con tutti i candidati sindaci.

“Il nuovo gruppo dirigente”, spiega Figliolinim “si prefigge una serie di obiettivi, tutti volti alla valorizzazione e alla tutela delle micro e piccole imprese, con l’impegno ad operare con la massima energia per essere vicino alle problematiche che investono l’intera categoria delle micro, piccole e medie imprese del territorio”.

Il presidente Figliolini, da anni impegnato nel mondo associativo e attualmente anche membro del Direttivo Nazionale di Confesercenti Immagine e Benessere, con la Responsabilità del Settore Acconciatori, ha ringraziato per la fiducia accordata e si è detto certo che con l’impegno di tutti si riuscirà a fare un lavoro utile alle imprese ed al territorio.