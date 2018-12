Fiera di Santo Stefano ad Avezzano, ecco le strade e le piazze in cui sono dislocati ambulanti e food truck

Avezzano. Dalle prime ore del mattino è iniziata la tradizionale Fiera di Santo Stefano. L’area su cui si svolgerà l’evento è la seguente: intera lunghezza di via Mazzini, via Corradini, tratto compreso tra via Garibaldi e via Roma, Piazza della Repubblica escluso lato nord, via Trieste tratto compreso tra via Corradini e via Diaz, via Trento tratto compreso tra via Corradini e via Diaz, via Pagani tratto compreso tra via Corradini e via Diaz, via Cataldi tratto compreso tra via Corradini e via Nazario Sauro.

La fiera di Santo Stefano ormai è un appuntamento consolidato che rappresenta per la città un momento importante di aggregazione sociale oltre che di opportunità per l’economia degli operatori del settore”.

Le seguenti sono tutte le strade occupate per la giornata di oggi da banchi e banchi e food truck:

• Via Corradini (da Via Giuseppe Garibaldi a Via Salto);

• Piazza della Repubblica (intera ampiezza);

• Via Mazzini (da Piazza della Repubblica all’incrocio con Via Diaz);

• Via Pagani (da Via Corradini a Via Diaz);

• Via Trento (da Via Corradini a Via Diaz);

• Via Trieste (da Via Corradini a Via Diaz);

• Via Cataldi (da Via N. Sauro a Via Corradini).

E, nelle seguenti strade, per attuazione del Piano della Sicurezza

• Via Don Orione – intera ampiezza;

• Via Via Rosselli – dall’incrocio con Via Diaz all’incrocio con Via Crispi;

• Via Oslavia, dall’incrocio con Via Diaz all’incrocio con Via Corradini;

• Via Via Crispi – dall’incrocio con Via Rosselli all’incrocio con Via Mazzini;

• Via Marruvio – dall’incrocio con Via Rosselli all’incrocio con Via Marconi;

• Via D’Annunzio e Via Colaneri – intera ampiezza;

• Via Verdi, Via Verdi, Via Rizzo e Via Andersen intera ampiezza;

• Via B. Croce – dall’incrocio con Via Rosselli all’incrocio con Via Marconi;

• Via Marconi – dall’incrocio con Via Corradini all’incrocio con Via Fontana;

• Via Marconi – da Via N. Sauro all’incrocio con Piazza della Repubblica;

• Via di Piazza Torlonia – da Piazza della Repubblica a Via Rosselli;

• Via Fontana (da Via Mazzini all’accesso carrabile della Caserma del Comando Compagnia Carabinieri);

• Via Monte Zebio – dall’incrocio con Via Veneto all’incrocio con Via Cataldi;

• Via Amendola, dall’incrocio con Via Cataldi all’incrocio con Via Veneto;

• Via Veneto – dall’incrocio con Via Amendola all’incrocio con Via Bagnoli;

• Corso della Libertà – dall’incrocio con Via Corradini all’incrocio con Via Diaz;

• Via XXIV Maggio – da Via Gramsci all’incrocio con Piazza della Repubblica.