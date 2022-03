Fidapa Avezzano: saremo presenti all’evento dedicato alla giornata internazionale della donna

Celano. In questo momento storico di grande incertezza e timore per il futuro delle nostre famiglie, dei nostri figli e di tutto quanto costruito in questi anni, Fidapa Avezzano, in occasione della ricorrenza dell’8 marzo, Giornata internazionale della donna, lancia un messaggio di pace, amore, accoglienza e libertà. Non esiste futuro senza pace, crescita senza amore, condivisione senza accoglienza, prospettive e opportunità senza libertà.

“Con il nostro hashtag #noiprotagonistedelfuturo vogliamo ricordare che l’8 marzo è una giornata di impegno prima ancora che di festa”, afferma Fidapa Avezzano. “Oggi il nostro impegno è per la pace, per il futuro, per le opportunità eque per tutti. Stiamo diffondendo in tutto il Territorio il nostro Documento Internazionale Nuova Carta dei Diritti della Bambina, già condiviso in Italia da molte Amministrazioni, Università, Regioni e Fondazioni, che con i suoi 9 articoli, promuove la parità di genere, il rispetto della persona, la consapevolezza dei diritti, la valorizzazione delle differenze tra le bambine e i bambini, il superamento degli stereotipi che limitano la libertà di pensiero e di azione in età evolutiva. La Carta, attraverso il dialogo e la riflessione con i più giovani, con le famiglie, con le scuole, mira a diffondere una cultura diversa, positiva, accogliente e rispettosa delle differenze, aperta all’ascolto e al confronto.

Il primo Comune della Marsica ad adottare ufficialmente, con delibera di Giunta, l’importante documento e le sue finalità, è stato il Comune di Celano, grazie all’impegno profuso dall’Avv. Silvia Morelli, e numerose altre Amministrazioni hanno sottoscritto e sono in procinto di adottare la Carta”.

“Martedì 8 Marzo saremo presenti con le nostre Socie Fidapa presso Il Comune di Celano nell’evento dedicato alla Giornata internazionale della donna, nel corso del quale sarà proiettato il Cortometraggio “Cristian e Sally”, realizzato dall’Attore Corrado Oddi, ed interverrà la Dott.ssa Angela Raglione, Responsabile dello Sportello di Ascolto del Centro Antiviolenza locale. Contestualmente saremo presso il Comune di Trasacco, dove, nel corso del Consiglio Comunale Straordinario, con Delibera di Giunta sarà adottata ufficialmente la Nuova Carta dei Diritti della Bambina”.

“Parleremo di Prospettive e Opportunità che si perseguono con la Tenacia, l’Impegno, la Determinazione ed il Rispetto. Gli interventi delle nostre Socie Fidapa, Alessandra Ciampichini e Ilaria Cacciarelli, mireranno a testimoniare come oggi, nonostante le difficoltà e le barriere culturali ancora esistenti, con il nostro atteggiamento propositivo e la nostra forza, possiamo percorrere nuove strade di crescita e opportunità per il futuro dei nostri figli e delle nostre famiglie. La Dott.ssa Benedetta Cerasani, Presidente dell’Associazione I Girasoli, riporterà i risultati dei laboratori promossi nelle scuole medie di Avezzano dedicati allo sviluppo e alla cultura dell’autostima per le nuove generazioni, conclude Fidapa Avezzano.