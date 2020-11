Fibra ottica in città: il Comune di Avezzano al lavoro per portarla in ogni casa

Avezzano. Fibra ottica in città: il Comune di Avezzano al lavoro per portarla in ogni casa. Si è svolta al comune di Avezzano la prima riunione dedicata alla copertura dalla rete in fibra ottica nel Comune di Avezzano. Hanno partecipato alla riunione il vice sindaco Domenico Di Berardino, l’assessore con delega alla digitalizzazione ed informatizzazione Pierluigi Di Stefano, il consigliere comunale Ignazio Iucci (promotore dell’incontro) e i dipendenti del settore lavori pubblici ed infrastrutture Sergio Pepe e Giorgio Ercole che hanno ascoltato i responsabili della società TelWeb, affidataria del servizio di realizzazione, posa in opera e servizio di manutenzione di impianti in fibra ottica nella zona “La Pulcina” di Avezzano.

Durante la riunione si è ragionato sulle modalità di realizzazione di una copertura totale della Città dalla rete in fibra ottica, partendo, per motivi di vicinanza con i lavori in essere alla Pulcina, dalla zona Nord e dalla frazione di Antrosano, quest’ultima totalmente scoperta e con una rete internet lenta e a singhiozzo, per poi prevedere un piano di azione per raggiungere tutte le zone scoperte.

Unanime il giudizio dei partecipanti alla riunione che hanno definito l’operazione di copertura dalla rete in fibra ottica una “rivoluzione” fondamentale per la Città, specie nell’era della didattica a distanza e dello smartworking, che necessitano di mezzi di trasmissione tecnologica avanzati, che garantiscano connessioni stabili e produttive e che riducano i costi di manutenzione e maggiore qualità.

Grazie alla connessione in fibra la Città di Avezzano potrà essere più competitiva in diversi ambiti, dall’innovazione alle start up, dal telelavoro fino alla telemedicina. La diffusione della fibra ottica consentirà di accelerare il processo di digitalizzazione della Città semplificando e migliorando le relazioni fra cittadini e Pubblica Amministrazione, fra studenti, scuole e università aumentando la produttività e la competitività delle imprese e l’efficienza della P.A.