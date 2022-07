Fiat Scudo, una nuova generazione di furgoni che ha lasciato tutti a bocca aperta

Il modello FIAT Scudo ha lasciato tutti di stucco. La società automobilistica italiana ha dato il meglio di sé grazie a questa sua invenzione del furgone. Comfort, alte prestazioni e un design da far invidia. Di seguito, vedremo le caratteristiche e le peculiarità del furgone.

FIAT Scudo esce con 3 allestimenti, Panorama Executive e Family adatte – come si presuppone dal nome – per gruppi numerosi o per famiglie numerose, che amano le lunghe percorrenze e poter godersi la comodità di viaggiare in totale relax.

Infine Combi, pensata per gli operai che hanno necessità di trasportare gli strumenti di lavoro e avere ampi spazi in cabina.

FIAT scudo: tutto ciò che c’è da sapere sulla vettura

FIAT Scudo è disponibile in versione elettrica oppure nelle classiche alimentazioni. Con questo modello l’obiettivo è quello di fare in modo che venga garantita la massima qualità e il comfort di guida.

Inoltre, i comandi sono facilmente raggiungibili, un comfort che qualsiasi automobilista vorrebbe a bordo del suo veicolo. Stando ai dati della casa produttrice, i consumi di carburante sono molto contenuti, attestati a 6.9 – 7.1 litri per 100 chilometri, mentre le emissioni – piuttosto leggere – sono circa 180 g/Km di Co2.

Forse in pochi ne sono al corrente, ma online è possibile sottoscrivere un contratto di noleggio di un veicolo commerciale, come un furgone, così da poter ammortizzare meglio i costi e gestire tutto in un’unica rata.

Grazie al pacchetto NLT, è possibile usufruire dei vantaggi promossi da questa soluzione. Con un solo veicolo locato e una durata contrattuale ben stabilita, è possibile pagare un canone e avere incluso quanto segue:

Assicurazione del veicolo ;

; Bollo ;

; Manutenzione (ordinaria e straordinaria);

(ordinaria e straordinaria); Assistenza stradale.

Il modello Scudo in versione elettrica, si classifica come il top della categoria. Il furgone in questione infatti, gode di una autonomia in grado di arrivare fino a 330 chilometri nel ciclo WLTP (Worldwide Harmonised Light-Duty Vehicles Test Procedure).

Come si può intuire grazie alla traduzione in italiano “procedura di controllo armonizzata a livello mondiale per veicoli commerciali leggeri”, è possibile individuare i consumi effettivi del modello in questione (FIAT Scudo).

FIAT Scudo in versione elettrica, è stata pensata interamente nella nota sigla BEV, ovver Battery Electric Vehicle. Per chi non lo sapesse, si tratta di una versione con un solo motore a batteria, dunque senza ulteriore alimentazione.

FIAT Scudo: il veicolo perfetto per qualsiasi utilizzo

I ricambi FIAT sono i migliori sul mercato, ma non è solo per questo che la società automobilistica italiana ha conquistato il podio grazie ai suoi veicoli. Nello specifico, con il modello Scudo – comfort a parte – ciò che vince sono sicuramente le prestazioni e l’esperienza automobilistica.

Ecco tutte le caratteristiche che lo contraddistinguono:

Comfort alla guida : abbiamo appurato che grazie all’alto livello di guida, indipendentemente per l’uso che se ne fa, è possibile sfruttare il mezzo senza stressarsi.

: abbiamo appurato che grazie all’alto livello di guida, indipendentemente per l’uso che se ne fa, è possibile sfruttare il mezzo senza stressarsi. Guida piacevole : anche i rumori sono praticamente inesistenti. Né vibrazioni e neppure sbalzi, niente rovinerà il viaggio (lungo o corto che sia).

: anche i rumori sono praticamente inesistenti. Né vibrazioni e neppure sbalzi, niente rovinerà il viaggio (lungo o corto che sia). Dimensioni compatte : per essere un furgone, possiamo affermare che le dimensioni sono decisamente compatte. 1,9 Metri d’altezza nella versione base, e meno di 5 metri di lunghezza. Il modello infatti, è perfetto anche per la guida urbana.

: per essere un furgone, possiamo affermare che le dimensioni sono decisamente compatte. 1,9 Metri d’altezza nella versione base, e meno di 5 metri di lunghezza. Il modello infatti, è perfetto anche per la guida urbana. Head up sullo schermo : il display fornisce tutte le informazioni che un automobilista necessiterebbe conoscere. Le notifiche sono state studiate per evitare distrazioni, dunque anche i rischi di distrazione sono stati azzerati.

: il display fornisce tutte le informazioni che un automobilista necessiterebbe conoscere. Le notifiche sono state studiate per evitare distrazioni, dunque anche i rischi di distrazione sono stati azzerati. Posizione di guida : nonostante FIAT Scudo sia un furgone, la guida non si distacca quasi per nulla da quella di una semplice automobile, favorendo appunto semplicità, piacevolezza e comfort.

: nonostante FIAT Scudo sia un furgone, la guida non si distacca quasi per nulla da quella di una semplice automobile, favorendo appunto semplicità, piacevolezza e comfort. Tenuta su strada: FIAT ha pensato bene di lavorare minuziosamente alle 4 sospensioni delle ruote indipendenti. Non a caso sono state montate delle assi anteriori della McPherson con bracci oscillanti in obliquo della Wishbone per l’asse sul retro. Anche il sistema di ammortizzatori è praticamente perfetto, in grado di proteggere il veicolo da eventuali colpi pesanti su strada.

Una novità importante integrata in FIAT Scudo, riguarda la funzione Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) e le altre funzionalità di sicurezza. Ecco nello specifico, le caratteristiche che contraddistinguono il modello da quelli recenti:

È in grado di riconoscere a distanza ed autonomamente, la segnaletica stradale (il quale appare sul monitor frontale dell’abitacolo). FIAT Scudo frenerà autonomamente qualora il sistema rilevi una situazione di pericolo, dove la percentuale di collisione è davvero molto alta. Lane Departure Warning e Blind Spot Alert: due funzionalità di sicurezza importanti, che possono salvare la vita dei conducenti. Il primo, è un segnalatore / avviso, di distrazione dell’automobilista, quando ad esempio sta per uscire fuori dalla corsia di marcia. La seconda funzionalità, farà notare la presenza di vetture in un angolo cieco che difficilmente si vedrebbe tramite lo specchietto retrovisore, specialmente nelle manovre di sorpasso.

Ogni funzione di sicurezza integrata nel modello FIAT Scudo, ha l’obiettivo di allertare il conducente e aiutare a gestire o meglio ancora prevenire, qualsiasi condizione di pericolo.

È altresì presente, una cam posteriore in grado di mostrare tutta la panoramica, ideale per parcheggiare adeguatamente e senza sbattere.