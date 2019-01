Fiancoafianco, presentata nella sede del Pd di Avezzano la mozione Martina. Presente la deputata Pezzopane

Avezzano. Si è tenuta questa mattina la conferenza stampa nella sede del Partito Democratico ad Avezzano dei coordinatori della Mozione congressuale a sostegno della candidatura di Maurizio Martina segretario del Pd, con la presenza della deputata Stefania Pezzopane firmataria della mozione #fiancoafianco. Fabrizio D’Alessandro e Simone Cococcia hanno illustrato le ragioni della mozione Martina e le modalità del congresso che vedrà riunire tutti i circoli della Provincia dell’Aquila entro il 23 gennaio.

“Il primo obiettivo della mozione è una grande mobilitazione del Pd a supporto della candidatura di Giovanni Legnini Presidente della Regione e della sua ampia coalizione, nello spirito di una rinnovata unità delle forze progressiste, della sinistra democratica e dei popolari e moderati“, hanno dichiarato all’unisono D’Alessandro e Cococcia. “Facciamo appello agli iscritti”, continuano i due, “a prendere in seria considerazione la proposta di rinnovamento di Maurizio Martina, perché serve un segretario a tempo pieno e non impegnato in una attività di Governo che merita dedizione totale”.

“Sosteniamo Maurizio Martina”, ha concluso la deputata Pezzopane, “perché serve investire sui territori e lui ha dimostrato vicinanza alla nostra Provincia in particolare con la presenza da Ministro e da segretario sia per le problematiche dell’agricoltura che della ricostruzione. Ci ha sostenuti in tante vertenze occupazionali e per la tutela del territorio montano. Inoltre Maurizio Martina saprà”, ha concluso la deputata, “come ha già fatto nei pochi mesi in cui ha rivestito il ruolo di segretario, garantire un impegno plurale ed unitario, perché non servono rancori e divisioni fra noi.”