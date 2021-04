Fiamme sul terreno di un’azienda agricola, si teme un gesto doloso: indagini in corso

San Benedetto dei Marsi. Paura a San Benedetto dei Marsi per un incendio che si è sviluppato nella zona industriale. Le fiamme sono partite da un terreno che viene utilizzato dalla cooperativa “Fontamara” che fa capo all’imprenditore Domenico Cerasani.

Le fiamme sono divampate ieri mattina. I vigili del fuoco del distaccamento di Avezzano hanno lavorato ore per bonificare l’area.

Sul caso stanno lavorando i carabinieri forestali: si teme possa trattarsi di dolo.

Il rogo ha interessato gli imballaggi, le casse in plastica e in legno di proprietà della cooperativa che lavora gli ortaggi, nel Fucino. Tante persone si sono accorte dell’accaduto in quanto una colonna di fumo nero si è sollevata in cielo. Il terreno andato a fuoco, con diversi materiali depositati, non si trova immediatamente adiacente alla struttura che fa capo all’azienda. Anche per questo si teme si sia trattato di un gesto doloso.

I vigili del fuoco hanno stilato una relazione che sarà poi consegnata ai forestali che segnaleranno quanto rilevato all’autorità giudiziaria.