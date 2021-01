Fiamm investe 7 milioni di euro nello stabilimento di Avezzano, obiettivo: recupero produttività

Avezzano. Arrivano 7 milioni di euro nello stabilimento Fiamm di Avezzano per il recupero della produttività e l’istallazione di nuovi macchinari. La notizia è stata data nei giorni scorsi alle rsu nel corso di un incontro avuto con la direzione aziendale e Confindustria L’Aquila. I vertici del sito, Penelope Ferri, Paolo Chiocca e il direttore Silvio Pantaloni hanno illustrato l’andamento aziendale dello stabilimento che produce batterie per auto e industriali e dei mercati dove è sempre crescente la richiesta di batterie al piombo acido.

Inoltre i dirigenti hanno poi annunciato una serie di investimenti del gruppo Fiamm in particolare per il sito di Avezzano dove per il 2021 sono previsti circa 7 milioni di euro necessari per l’arrivo di nuovi macchinari e il recupero della produttività. Le organizzazioni sindacali e le rsu hanno ribadito con forza che permangono molti problemi organizzativi che vanno affrontati e risolti. I delegati dell’azienda hanno poi discusso con i rappresentanti dei lavoratori delle azioni e degli interventi messi in campo per contrastare la pandemia e di tutte le attività che hanno avuto un costo complessivo di 198 mila euro.

Le rsu hanno riconosciuto l’impegno e il lavoro svolto nello stabilimento durante la prima e la seconda fase dell’emergenza coronavirus, ma anche il loro impegno quotidiano per tutelare le lavoratrici e i lavoratori affinché i luoghi di lavoro siano sicuri. Mercoledì 20 inizieranno le assemblee con i 400 lavoratori durante le quali verranno illustrate tutte le novità presentate durante gli incontri dei giorni scorsi.