Fiaccolata della memoria alla madonna di Pietraquaria in ricordo del terremoto di Avezzano del 1915

Avezzano. In occasione del 105esimo anniversario del terremoto di Avezzano, lunedì 13 gennaio, è in programma la “Fiaccolata della memoria”. L’evento inizierà alle 17 dal piazzale della Madonna di Pietraquaria e proseguirà alle 17.30 con l’inizio della fiaccolata lungo la via crucis.

Per le 18 è previsto l’arrivo al Memorial con un momento di raccoglimento in preghiera in ricordo delle vittime del terremoto. Al termine gli alpini di Avezzano, Antrosano e San Pelino, distribuiranno Tè e Vin Brulè ai partecipanti.

L’evento è stato organizzato e patrocinato dal Comune di Avezzano in collaborazione con la sezione cittadina del Club Alpino Italiano. Per partecipare alla fiaccolata bisognerà iscriversi telefonando ai numeri: 3335720691 oppure 346106956 entro le 19 di domenica 12 gennaio.

A coloro che vogliono partecipare si consiglia di indossare giacca antivento, pile, cappello, scarponi o scarpe da trekking.