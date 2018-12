Festività natalizie, Confcommercio: i marsicani faranno spese congrue, ecco le previsioni di acquisto

Avezzano. “Un Natale prudente, ma non dimesso”. Confcommercio prevede che i marsicani faranno spese congrue per i regali da piazzare sotto l’albero, infatti spenderanno una media di 170,00 euro pro capite, poco più dello scorso anno.

Per i commercianti, il mese di dicembre si conferma come il più importante dell’anno per le vendite, concentrando da solo oltre il 15% degli acquisti totali.

Il rapporto “consumi di dicembre e previsioni di spesa per Natale” spiega che tra i prodotti più venduti ci saranno l’enogastronomia, l’elettronica di consumo, i prodotti per l’informatica, i giocattoli, gli articoli per il tempo libero, i gioielli, l’abbigliamento e le calzature.

“Quest’anno le famiglie”, ha spiegato il presidente Confcommercio Roberto Donatelli, “pur disponendo di un maggior reddito, saranno molto prudenti a causa dell’incertezza delle prospettive economiche”.

