“Festiv’Alba”, stasera l’ultimo concerto nella chiesa di San Pietro in Albe

Alba Fucens. Stasera ultimo concerto nella chiesa di San Pietro in Alba Fucens, a chiudere il ciclo di 12 concerti di musica classica e antica ospitati da FESTIV’ALBA nelle meravigliose cornici delle chiese medievali di San Pietro e di Santa Maria in valle Porclaneta.

Dalle ore 21,15 il concerto del QUINTETTO A PLETTRO “GIUSEPPE ANEDDA”, un gradito ritorno di una formazione che già nel 2019 emozionò gli spettatori presenti.

Programma tutto dedicato ai grandi operisti italiani: Cimarosa, Rossini, Verdi, Bellini, Mascagni

Emanuele Buzi e Norberto Gonçalves da Cruz, mandolini

Valdimiro Buzi , mandola

Andrea Pace, chitarra

Emiliano Piccolini, contrabbasso



• Biglietto € 10

• under25/over65/abbonati teatro € 5

• under18 e allievi di scuole di musica-teatro-danza € 2

Il Quintetto a Plettro “Giuseppe Anedda”, nato come omaggio al grande mandolinista che ha dedicato la propria vita alla diffusione e rivalutazione del mandolino, si è imposto come una delle migliori formazioni a pizzico del panorama internazionale, affiancando al lavoro di tutela di un patrimonio culturale fra i più antichi della nostra tradizione, quello di promozione alla composizione di nuove opere per mandolino. L’ensemble si è esibito in Italia e all’estero riscuotendo l’apprezzamento di pubblico e critica, partecipando con successo a programmi radiofonici e televisivi. Nel 2012, per le celebrazioni del centenario della nascita di Anedda, ha ricevuto la medaglia del Presidente della Repubblica Italiana. La Brilliant Classics ha pubblicato un cd su Rossini; a breve un nuovo cd su Cimarosa.