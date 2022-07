Festiv’Alba: questa sera ottoni e opera italiana a Alba Fucens

Massa d’Albe. Alle 21.15 di oggi, venerdì 15 luglio, nella c hiesa di San Pietro di Alba Fucens, appuntamento con Musical e Opera con lo spettacolo del gruppo LES BRASSEURS QUINTET – Quintetto d’Ottoni composto da: Dario Tarozzo tromba – Francesco Ulivi tromba – Gabriele Ricci corno – Antonio Mascherpa trombone – Salvatore Continenza tuba.

Paul Dukas: Fanfara da La Peri

Leonard Bernstein: Suite from “West Side Story”

Giuseppe Verdi: Marcia e coro da Ernani

Giuseppe Verdi: Estratti da La Traviata

Gioachino Rossini: Ouverture da Guglielmo Tell

Giuseppe Verdi: Gran finale atto II da Aida

Les Brasseurs Quintet è un quintetto d’ottoni nato nel 2019 con l’obiettivo di unire in formazione cameristica cinque talentuosi giovani musicisti italiani. La formazione vanta nel breve periodo di attività, oltre a numerosi concerti in tutta Italia, la partecipazione al “62° Festival dei Due Mondi” di Spoleto (2019), l’invito a svolgere un periodo come Artist in Residence presso ville storiche affiliate con il CNSMD di Lione (2020), e un concerto per “Parma Capitale Italiana della Cultura 2020/21”. Nonostante la giovane età, hanno frequentato corsi e masterclass con importanti musicisti, tra i più quali Hakan Hardenberger e Michel Becquet. Hanno ottenuto numerosi premi e menzioni in competizioni solistiche nazionali ed internazionali, primo fra tutti il “Premio Nazionale delle Arti” e nell’attività sinfonica hanno collaborato con alcune tra le più grandi orchestre del panorama musicale italiano e internazionale, con direttori del calibro di Riccardo Muti, Daniele Gatti, Mikko Franck, Jonathan Webb, Jérémie Rhorer e Giampaolo Bisanti.

• Biglietto: € 10

• Ridotto under25/over65: € 5

• Ridotto under18, allievi di scuole di musica-teatro-danza:€ 2

Info: 329.9283147 – 392.0482900