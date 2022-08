Festiv’Alba arriva a Rocca di Cambio con la violinista Celeste Di Meo

Rocca di Cambio. Stasera 10 agosto, dalle 21,15 Festiv’Alba arriva nella splendida abbazia di Santa Lucia a Rocca di Cambio del XIV sec., dove avrà inizio il ciclo dei 3 concerti di musica classica, con il sostegno del comune di Rocca di Cambio e la collaborazione della Pro Loco. Ingresso libero.

Celeste Di Meo, violino solo:

J.S.Bach: Sonata n 1 in sol minore BWV 1001

E.Isaye: Sonata n 2 op 27

N.Paganini: Capriccio n 5

J.S.Bach: Partita n 3 in mi BWV 1006

Celeste Di Meo si è diplomata in violino all’età di 15 anni presso l’Istituto Superiore Musicale G. Paisiello con votazione 10 e lode. Nel novembre 2017 ha partecipato al concorso ‘Crescendo International Competition’ superando il primo round svoltosi nella città di Boston per poi suonare nel gennaio 2018 come vincitrice del primo premio assoluto presso la Carnegie Hall di New York. Attualmente studia con il M° Boris Belkin presso il Conservatorio di Maastricht