Festival Tagliacozzo: “Le più belle frasi di Osho” apre presentazione libri a Palazzo Ducale

Tagliacozzo. Al via l’attesa rassegna dei pomeriggi letterari nel Cortile D’Arme del Palazzo Ducale di Tagliacozzo. Oltre gli appuntamenti musicali, come da tradizione, tornano le presentazioni dei libri all’interno del cartellone del Festival Internazionale di Mezza Estate. Primo appuntamento domani, sabato 30 luglio, alle ore 18, al Teatro Talia, con Federico Palmaroli che presenterà il suo ultimo volume “Carcola che ve sfonno” – Il meglio (e il peggio) di un anno italiano.

Di formazione umanista, Palmaroli è il creatore e l’unico autore di “Le più belle frasi di Osho”, una delle pagine social di maggior successo: oltre un milione di like su Facebook e 400 mila follower su Instagram. Insofferente, goliardico, non allineato e grande appassionato di Futurismo, collabora con testate giornalistiche e programmi tv, come, ad esempio, Porta a Porta di Bruno Vespa e Il Tempo. A moderare la presentazione ci sarà il giornalista e comunicatore Raffaele Castiglione Morelli.

Tanti gli ospiti che quest’anno formano un vero parterre di spessore: dal giornalista d’inchiesta Filippo Facci (Giovedì 4 Agosto) con il suo libro sui trent’anni da Tangentopoli ad Angelo De Nicola (Domenica 7 Agosto), capo servizi de Il Messaggero che tratterà I Papi e Celestino V. Da non perdere, Francesco Lepore (Sabato 20 Agosto) che si occupa di Vaticano e temi LGBT+ per Linkiesta e Sergio Talamo (Venerdì 26 Agosto), giornalista di Repubblica con il suo Nuovo manuale di Comunicazione Pubblica. Un tuffo nel mondo dei social con il fashion blogger Anselmo Prestini (Martedì 2 Agosto) e Gino Bucci (Venerdì 12 agosto), più noto come L’Abruzzese fuori sede, ma anche sul Diritto alla Privacy e protezione dei Dati Personali con Fabio Pompei e Alessandro Alongi (Mercoledì 10 agosto).

Spazio anche al teatro e al mondo dello spettacolo con Elena Anticoli De Curtis (Martedì 10 agosto), nipote del grande Totò, che racconterà alcuni profili artistici dello zio insieme alla giornalista Loretta Cavaricci. E poi ancora, Massimo Desideri (Sabato 6 Agosto) che presenterà il suo volume su Pierpaolo Pasolini e l’attrice Giorgia Trasselli che sarà ospite a Tagliacozzo il 24 Agosto.

Protagonisti anche penne giovani come Federico Falcone (Lunedì 8 Agosto) con il suo ultimo libro su Vito Taccone, ma anche penne tradizionali come Giovanni Santilli, che il 9 agosto racconterà al pubblico la sua esperienza nel mondo della politica come segretario di Massimo D’Alema.

Appuntamento fissato intanto a domani, sabato 30 luglio, ore 18, al Teatro Talia con Federico Palmaroli che in un momento storico politico così delicato in Italia come lo è stato in questi anni di pandemia, ci spiegherà come è importante il ruolo della satira nelle comunicazioni con il popolo.