Festival Pinguino: una due giorni di prove gratuite in cui sport è anche socialità

Una vera e propria festa dello sport. Una due giorni in cui si racchiudono tutti i valori che l’attività sportiva, in particolare il nuoto, riesce ad offrire alla cittadinanza sia a livello motorio che di aggregazione sociale.

Parliamo del Festival organizzato dal Centro Pinguino di Avezzano dal nome “Weekend a tutto sport”: un fine settimana in cui si puntano i riflettori sulla multidisciplinarietà che la struttura propone e sull’importanza di vederla non come una mera piscina bensì come un dispensatore di attività sportive ed esperienze sociali.

Cos’è “Weekend a tutto sport”.

Il festival consiste in due giorni, sabato 23 e domenica 24 aprile, in cui tutte le persone che desiderano avvicinarsi a questo sport possono provare gratuitamente le attività che la Pinguino propone, dal nuoto in vasca grande o piccola alla baby nuoto, dal corso sub all’acqua goal o acquaterapia. Tutte le prove della sezione nuoto saranno affiancate da istruttori federali, riconosciuti quindi dalla Federazione Italiana Nuoto.

La struttura è aperta sia ai soci che ai non iscritti e si potrà godere di promozioni e tariffe agevolate in vista anche dell’arrivo della stagione estiva. Per il settore dell’acqua fitness, la Pinguino ospiterà tre presenter nazionali che terranno delle lezioni speciali: Davide Ansaldi, Cristina Tonelli e Giulia Tuzi, oltre alla partecipazione delle istruttrici del centro Daniela Di Matteo, Daria Cicchinelli, Marianna Lisciani ed Eleonora Di Stefano.

La parola chiave sarà “pluriattività”: non solo corsi natatori ma anche servizi legati all’osteopatia, parrucchieri ed estetiste per prendersi cura di sé stessi a 360 gradi.

“Questo evento”, ci ha raccontato il team, “rappresenta un’occasione per tutti coloro che vogliono avvicinarsi al mondo del nuoto. Verranno presentate tutte le migliori attività che la Pinguino è in grado di offrire facendo scoprire più da vicino lo sport, anche attraverso il confronto con professionisti e consulenti sempre a disposizione. È una manifestazione che coinvolgerà la comunità e il territorio, al quale sarà mostrata la capacità che un impianto come quello del Centro Pinguino ha di diffondere veri e propri valori sociali, oltre a quelli sportivi”.

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione al desk in struttura o chiamando il numero 086322000

Ecco il programma di “Weekend a tutto sport”: