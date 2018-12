Festival internazionale di videopoesia, ad Atene anche il poeta avezzanese Dimitri Ruggeri

Avezzano. Il poeta abruzzese Dimitri Ruggeri, a seguito di una selezione, parteciperà con due video poesie alla VII edizione del Festival Internazionale di videopoesia di Atene che si terrà il 14 e 15 Dicembre 2018 nella capitale greca. Il festival è organizzato da +the Institute [for Experimental Arts] (+Iνστιτούτο [Πειραματικών Τεχνών] ) con il supporto di Void Network e Moving Poems. All’evento partecipano poeti e artisti provenienti da ventisei paesi di tutto il mondo.

L’invito alla partecipazione si aggiunge ai riconoscimenti che le due opere, Krokodil (2018) e Autumn leaves (2017), hanno già avuto. La prima è una video performance in cui il testo poetico di Ruggeri è tratto dal suo libro di poesie Krokodil (2018, Kipple officina libraria) stralcio dell’inedito Bambini e Zanzare (Menzione alla IV Ed. del Premio Bologna in Lettere).

Il video è già stato selezionato e proiettato in diversi festival internazionali (UVAQ’s University Short Film Festival in Messico, Social Machinery Film Festival in Canada, Motion Pictures Film Festival -MOPIFF- in Nigeria, Europa Film Festival 2018 in Spagna e Altomonte Festival Euromediterraneo 2018 in Italia). Inoltre la performance è attualmente in tour. La seconda videopoesia è stata selezionata in Ucraina al VI Cyclop Poetry Film Longlist.

Il team dei due video trova una continuità con la collaborazione con altri due professionisti abruzzesi: il regista Marco Di Gennaro e il musicista Roberto Bisegna.

Dimitri Ruggeri continua da più di dieci anni la sua ricerca poetica non solo avvalendosi della video poesia ma anche di performace poetiche, di poesia visiva e in ultimo del poetry slam avendolo importato per primo in Abruzzo e Molise, non lasciando mai in secondo piano la valorizzazione del territorio.

Nel 2019, tra l’altro, Ruggeri sarà il curatore della XV edizione del Premio Hombres itinerante di videopoesia che si terrà in Abruzzo con un Festival internazionale di rilievo, in cui attualmente sono al vaglio della giuria, con il bando appena aperto, più di trecento video poesie provenienti da tutto il mondo. Per maggiori informazioni: www.dimitriruggeri.com