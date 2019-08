Festival di Tagliacozzo, sabato 3 agosto in scena Love Letters con Raoul Bova e Rocio Munoz Morales

Tagliacozzo. Il Festival di Tagliacozzo ospita eccezionalmente Sabato 3 Agosto lo spettacolo campione di incassi Love Letters con Raoul Bova e Rocio Munoz Morales.

“E’ il primo grande spettacolo di teatro che abbiamo inserito in calendario – dice Sipari, direttore Artistico del Festival. Vorrei per questo ringraziare Federico Fiorenza per la collaborazione prestata”.

Love Letters di A. R. Gurney, testo finalista al Premio Pulitzer e messo in scena la prima volta nel 1998, è un gioco. Un gioco di parole. Un gioco d’amore. Un’opera senza tempo, perché quando si scrive di amicizia, di passioni, di relazioni amorose, di paure, di vita, il “momento” si ripete, come riflesso di mille specchi, dove ognuno si può riconoscere. E’ per questo che la regia ha scelto di incastonare questa storia in un “luogo non luogo”. Domina il bianco. Come in una nuvola. Come immersi in un sogno. Tutto è reale ma niente lo è. Dando spazio a quelle parole, a quel gioco, tra i due protagonisti.

Una storia che attraversa quarant’anni, dai banchi di scuola all’età matura. Fatta di desiderio l’uno dell’altra, del non ritrovarsi a vivere lo stesso momento, del rincorrersi in un girotondo continuo, di un amore profondo e sincero.

La regia è onorata di poter guidare due attori come Raoul Bova e Rocio Munoz Morales. La loro bravura, la loro complicità, i loro energici caratteri sono a disposizione di questi due protagonisti: Andy e Melina. Un ballo continuo di parole e non solo.

A.R. Gurney prevede che il suo testo – intenso rapporto epistolare – sia rappresentato in lettura e abbiamo voluto rispettare il suo desiderio ma ci siamo permessi di dare un movimento. Immagini evocative, gioco estetico, giri di danza che rappresentano i loro incontri. Quindi lo spettatore non godrà solo dell’ascolto di sublimi parole ma anche di una visione virtuosa. Raoul e Rocio restituiscono leggerezza, ironia, trasporto, sofferenza, desiderio con grande slancio e generosità. Condurranno chi li guarda in una giostra di emozioni.

Una storia che fa sorridere e che commuove, perché l’amore è così: un sali e scendi.

La musica sottolineerà i momenti salienti con un tema portante: Over the Raimbow, “oltre l’arcobaleno”. Perché è li che vi accompagneranno Andy/Raoul e Melina/Rocio. Vi prenderanno per mano. Guidandovi nel loro mondo, che potrebbe essere anche il vostro.

Lo spettacolo avrà inizio alle 21.15 in piazza Obelisco.