Le mille forme della comunicazione al centro della seconda giornata del Festival della comunicazione Controsenso

Tagliacozzo. Le mille forme della comunicazione sono state al centro della seconda giornata del Festival della comunicazione Controsenso organizzato dalla Live Communication group. I ragazzi delle scuole superiori della città – Istituto tecnico economico per il Turismo di Tagliacozzo, del Liceo Benedetto Croce, del Liceo Classico e del Liceo Scientifico di Avezzano – hanno invaso palazzo Ducale portando una testimonianza della loro passione per il mondo del giornalismo. Tanti i giornalisti arrivati non solo dall’Abruzzo ma anche dal Lazio per assistere ai seminari in programma che si sono svolti dalle 9 del mattino fino alle 20.

L’ordine dei giornalisti con il presidente regionale Stefano Pallotta ha lanciato un messaggio chiaro ai presenti chiedendo di tutelare il proprio mestiere svolgendolo con professionalità. A dare il benvenuto è stato il sindaco di Tagliacozzo, Vincenzo Giovagnorio, che ha ringraziato i presenti per la sensibilità dimostrata nelle tematiche trattate. Le sale e gli spazi di palazzo Ducale, trasformato per l’occasione in un piccolo villaggio della comunicazione, sono stati invasi da addetti ai lavori e non solo che si sono ritrovati per discutere insieme sulla libertà di stampa e di pensiero.

Importante la testimonianza dei giovani che hanno presto parte al progetto “Giornale studenti” de il Centro coordinato da Domenico Ranieri, della scuola di giornalismo Roberto Colella e delle attività extra scolastiche promosse dalla dirigente scolastica Patrizia Marziale. Grande attenzione per i racconti di Luca Di Bartolomei, figlio dell’ex bandiera della Roma Agostino, e della sua posizione sulla legittima difesa spiegata ai giornalisti Roberto Raschiatore ed Emilio Orlando. L’onorevole Stefania Pezzopane e il costituzionalista Enzo Di Salvatore hanno affrontato il tema della libertà di pensiero, mentre il senatore Simone Pillon si è poi confrontato con i presenti sulla sua idea di famiglia.

L’importanza del reddito di cittadinanza per l’Italia di oggi è stata illustrata dal consigliere regionale Sara Marcozzi, mentre il collega Domenico Pettinari insieme al giornalista Daniele Piervincenzi ha illustrato la situazione che si vive in alcuni quartieri di Pescara, Giovanni Legnini invece si è intrattenuto con Pallotta per parlare di deontologia.

Il giornalismo stile Le Iene è stato sciorinato da Ismaele La Vardera a Silvano Barone, mentre i segreti del Seo sono stati rivelati da Michele Fazi di The digital word. Gli studenti delle scuole superiori hanno intervistato il governatore Marco Marsilio chiedendogli la sua ricetta per l’Abruzzo. A chiudere la manifestazione sono stato il regista Pierfrancesco Pingitore, il comico Greg, il regista Alessandro Di Gregorio e il filosofo della comunicazione Carmine Castore.