“Festeggiamo il lavoro”, i giovani imprenditori lanciano la sfida: 1° maggio negozi aperti

Avezzano. Federazione Moda Italia, su un’idea realizzata dal Gruppo Giovani Imprenditori della Federazione, lancia la campagna per l’apertura al 1° maggio dei negozi di moda, tessile, abbigliamento, calzature, accessori, pelletterie e articoli sportivi, con l’obiettivo di promuovere il lavoro, dopo tanti giorni di chiusura.

L’iniziativa, destinata ai territori ed alle attività che vorranno aderire, richiama il bisogno di lavorare dei negozi di moda, chiusi per decreto anche per 140 giorni in zona rossa, ma anche la voglia di ripartire e riaprire degli imprenditori in sicurezza e consapevoli del ruolo che i punti vendita hanno nelle città: se le aziende chiudono, non ci sarà più futuro per molti imprenditori e lavoratori con le loro famiglie, ma anche per le nostre città che rischiano una progressiva ed inesorabile desertificazione, perdendo anima e appeal, oltre a sicurezza, decoro, relazioni, professionalità e valore immobiliare.

“Siamo certi che i consumatori premieranno lo sforzo dei negozi e sfrutteranno l’opportunità di poter fare acquisti anche in un giorno di festa”, commenta Riccardo Savella (Federazione Moda Italia L’Aquila), “non vogliamo lasciare il nostro futuro ai colossi del web che si sono avvantaggiati proprio dalla chiusura forzata dei nostri negozi. Il futuro non (si) chiude!”.