Festeggiamenti della Madonna di Pietraquaria, il comitato indice un concorso creativo per i bambini

Avezzano. Il comitato festeggiamenti per la festa 2020 della Madonna di Pietraquaria aveva in programma un concorso di disegno aperto a tutti i bambini della scuola primaria.

Purtroppo l’emergenza Covid19 non ha permesso lo svolgimento di questa attività nelle consuete modalità, ma il dottor Antonio Di Legge, come presidente del comitato, esorta le insegnanti delle scuole primarie a raccogliere comunque l’invito e a far realizzare ai bambini un disegno a tema sulla festa della Madonna di Pietraquaria, da esporre il giorno 27 aprile dalla finestra di casa, affinché l’innocenza dei bambini arrivi a toccare il cuore della nostra Patrona e a far passare prima possibile quest’ora buia della nostra quotidianità. Il comitato, inoltre, esorta bambini e insegnanti a conservare tutti i disegni, che verranno esposti e parteciperanno al concorso, non appena il comitato, di concerto con le autorità civili e religiose, definirà la nuova data.