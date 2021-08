Feste patronali e covid, il caso di San Benedetto: arriva autorizzazione per manifestazione “statica”

San Benedetto dei Marsi. “La mia richiesta rivolta al Questore ed al Prefetto dell’Aquila, ha sortito gli effetti sperati. Dopo la richiesta di istituire un tavolo tecnico rivolta alla Prefettura ed alla Questura di L’Aquila per riesaminare il provvedimento di diniego “in ogni sua forma”, predisposto dalla Questura, la Prefettura di L’Aquila ha convocato, in data 19 agosto scorso, una “conferenza telematica”, che ha visto la partecipazione della dr.ssa Ferraro Vicario del Prefetto e del dr. Tommasiello, del dr. De Angelis quale Capo di Gabinetto della Questura, del Colonnello dei Carabinieri dr. Telese, del Colonnello della Guardia di Finanza dr. Maione, oltre la mia per valutare le richieste e le proposte avanzate al fine di consentire, con le necessarie prescrizioni e limitazioni del caso, i festeggiamenti in onore dei Santi Patroni programmati nei giorni 27-28-29 agosto prossimo”.

A parlare è il sindaco di San Benedetto, Quirino D’Orazio, che qualche giorno fa si era detto molto rammaricato per il diniego arrivato dalle autorità, per i festeggiamenti patronali, per via delle restrizioni anticovid.

“All’esito del costruttivo incontro si è deciso di venire incontro alle esigenze della Comunità di San Benedetto dei Marsi ed optare per un piano di safety and security molto scrupoloso, che consentirà ai Cittadini di San Benedetto dei Marsi, di poter onorare i propri Santi Patroni e di consentire, seppur IN FORMA STATICA, i festeggiamenti in onore di Santa Maria Goretti, dando la possibilità al “Comitato Feste 2021 – Classe 1981″, costituito da ragazzi che da un anno si sono messi in gioco, in mezzo a mille difficoltà, di dar corso alle festività organizzate, grazie alle generose offerte raccolte.

Per come si era partiti, non posso che essere soddisfatto dell’esito con cui si è chiusa questa vicenda. Ho apprezzato tanto la sensibilità manifestata dalla dr.ssa Ferraro, Vicario della Prefettura e la disponibilità del Capo dell’Ufficio di Gabinetto della Questura dr. De Angelis che hanno accolto la richiesta di riesame del caso. Grazie allo loro disponibilità e collaborazione, siamo riusciti a raggiungere un buon compromesso che tenga necessariamente conto delle norme dettate per contrastare l’emergenza epidemiologica in corso e quelle di una Comunità legata fortemente alle proprie tradizioni.

Ho già convocato per domani mattina alle ore 11:00 una riunione presso la Sala Consiliare del Comune di San Benedetto dei Marsi per analizzare, insieme alla locale Stazione Carabinieri, Polizia Locale, Protezione Civile Comunale, Parrocchia, Comitato Feste, Associazioni motociclistiche, Misericordia ed altri partners coinvolti le prescrizioni dettate, cui tutti dovranno attenersi scrupolosamente.

Date le circostanze straordinarie, auspichiamo massima collaborazione e massimo rispetto delle prescrizioni da parte di tutti, nella speranza che per l’anno prossimo si possa tornare alla tanto agognata normalità”.