Feste Patronali di Collelongo, atteso lo spettacolo teatrale con Lino Guanciale “Ritorno a Itaca”

Collelongo.In occasione della festa patronale in onore della Madonna SS. Maria dell’Assunta e del Santo Patrono San Rocco che interesseranno l’estate collelonghese, grande è l’entusiasmo a Collelongo per la serata del 4 agosto 2019 che vedrà in scena lo spettacolo teatrale “Ritorno a Itaca”, con protagonista Lino Guanciale, musiche e regia di Davide Cavuti e produzione di Stefano Francioni. Una grande serata teatrale nel periodo del ritorno, il periodo d’estate piena quando i paesi riabbracciano gli emigranti e i paesani che lavorano e vivono in ogni luogo in Italia e nel mondo. Periodo di feste che bisogna onorare, organizzare e preparare nei minimi dettagli ed è a questo si sta dedicando il Comitato Feste Patronali 2019, classi 1969 – 89.

“E’ un viaggio in nome dell’isola del racconto poetico per eccellenza, approdo e partenza del viaggio di Ulisse. Un richiamo omerico che serve a evocare l’idea di itinerario fatto per immagini. Mette insieme mondi più o meno distanti, autori classici e meno. E’ un viaggio in una personale biblioteca che decido di condividere con chi ci sarà. Con l’auspicio che a tutti venga voglia di fare la loro Itaca”. Così ha definito lo spettacolo Lino Guanciale, attore amatissimo dal grande pubblico per i suoi ruoli in fiction televisive di grande successo. L’attore di Avezzano, di origine collelonghese, racconta le storie di vari personaggi in una sorta di fusione e scambio di emozioni tra queste ed il suo vissuto personale, immagini e ricordi tratti dalla sua infanzia e adolescenza.Preziosa la collaborazione del regista e compositore Davide Cavuti, che con maestria lo accompagna con sonorità sorprendentemente raffinate.

“Ci si riconosce perché ognuno percorre un suo viaggio interiore, si pone una meta, ha una sua Itaca: un punto di partenza che, a volte, può coincidere con il punto di arrivo. Itaca è anche un esercizio pop. All’interno del recital si trovano luoghi tipici della memoria poetica nazionalpopolare: ad esempio, alcuni versi del XXVI Canto dell’Inferno di Dante, ‘A livella di Totò, oppure stralci da Pasolini.” ha continuato Guanciale “Quello che farò sarà condividere con gli spettatori alcuni passaggi del mio percorso

di apprendimento, inerenti agli anni della mia formazione. ”

L’appuntamento è per domenica 4 agosto 2019, alle ore 21, in Piazza San Rocco a Collelongo, scenario unico di bellezza e maestosità, anche per la presenza di Fonte Vecchia e Villa Bella. L’evento è completamente gratuito.

Il Comitato feste rinnova ancora i ringraziamenti alla generosità e alla forza di Lino Guanciale.