Festa per i 50 anni di attività de “Il cacciatore” e “Il Santamaria” tra tradizione di famiglia e prodotti tipici

Civitella Roveto. I ristoranti “Il cacciatore” e “Il Santamaria” festeggiano 50 anni di attività grazie alla tradizione di famiglia e alla passione per i prodotti del territorio immutata nel tempo. Era il primo agosto del 1971 quando a Civitella Roveto i fratelli Di Loreto tirarono su la serranda del loro primo ristorante. Un’attività grande e moderna che in poco tempo conquistò tutte le famiglie del posto.

Loreto e Luigi Di Loreto, imprenditori edili, divennero in poco tempo ristoratori e punto di riferimento per l’intero territorio. In cucina, ad armeggiare tra i fornelli, c’erano le mogli Elena e Ida che attraverso l’utilizzo delle ricette delle nonne e dei prodotti del territorio crearono menù adatti a ogni occasione.

Vista l’ampiezza degli spazi vennero ospitate fin da subito cerimonie, feste e banchetti. Nel tempo la ristorazione divenne una vera e propria tradizione di famiglia tanto che nel 2006 nacque anche Villa Elena a Morino e poi la Cantina di Villa Elena ad Avezzano. Proprio la seconda generazione della famiglia Di Loreto è riuscita quindi a tramandare quello spirito imprenditoriale e genuino al tempo stesso ampliando l’offerta e portandosi in cucina le ricette delle loro nonne Elena e Ida.

Oggi sarebbe stato un giorno da festeggiare per tutta la famiglia Di Loreto: la nascita di un sogno che è diventato un leitmotiv per due generazioni. La pandemia, però, ha impedito di celebrare questo giorno come i figli e i nipoti di Loreto e Luigi avevano immaginato. La festa per ora è solo rimandata. Oggi si accenderà un grande 50 illuminato a ricordare la nascita della tradizione di famiglia e il sorriso di tutti per aver raggiunto un traguardo così importante!