Festa in casa Panella per gli 80 anni di Marcello, ex dipendente del Comune di Tagliacozzo

Tagliacozzo. Ha compiuto 80 anni Marcello Panella, ex dipendente comunale di Tagliacozzo. Con i suoi 10 fratelli ha vissuto un’infanzia difficile, spostandosi anche in Francia per lavorare. Tornato poi in Italia per iniziare a muovere i primi passi nei cantieri dell’A24, si stabilì a Tagliacozzo dove portò anche la moglie Maria Pasqua Finamore conosciuta a Roma.

Nel 1973 iniziò a lavorare al Comune come netturbino fino alla pensione. Membro dell’Avis e donatore salvò una persona in fin di vita che gli fu grata per sempre. Dal suo matrimonio nacquero due figli, Elisabetta e Simona, e sette nipoti – Luisana, Denise, Danila, Azzurra, Marcello, Simona e Marcello – e pronipoti.

A causa di un ictus da dicembre scorso è costretto a letto, ma tutta la famiglia, oltre al sindaco Vincenzo Giovagnorio che gli ha fatto visita, hanno voluto festeggiare questo importante traguardo degli 80 anni.