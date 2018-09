Festa grande a Luco per la classe 1968: la sindaca De Rosa accoglie i 50enni del paese

Luco dei Marssi. Festa grande a Luco dei Marsi per la “classe 1968” che celebra il traguardo dei cinquant’anni. I festeggiati sono stati accolti nella sala consiliare del Comune dalla sindaca Marivera De Rosa, che ha portato gli auguri dell’Amministrazione e, dopo aver ripercorso brevemente gli eventi che hanno segnato il ’68, ha consegnato loro gli omaggi – rose rosse, per le donne, e vino della cantina Fucino per gli uomini – ricordando come i cinquant’anni rappresentino “L’età preziosa in cui si hanno insieme forze, esperienza e maturità per contribuire alla vita familiare e della comunità con competenza e affidabilità, ed è infatti l’età in cui si è in piena attività nel lavoro e si è punti di riferimento per i figli e per i propri genitori”.

Un pensiero speciale è stato rivolto a Rosa Maria Bianchi, Adriano Lauri, Umberto Di Paolo, a Mario Garofalo e a Sabatino Censorio, nati nel 1968 e scomparsi prematuramente. Dopo la celebrazione della Santa Messa e la visita al cimitero per commemorare i coetanei scomparsi, i cinquantenni hanno concluso la giornata di festa con una grande e gioiosa conviviale nel ristorante “Corallo” a Luco dei Marsi. I nomi dei festeggiati: Pierino Angeloni, Raimondo Angelucci; Luca Bianchi; Luigi Bianchi; Maria Rita Blasetti; Sergio Bove; Giovanni Cappelletti; Clara Censorio; Angela Centroni; Gianni Ciaffone; Divina Croce; Vittorio D’Andrea; Daniela D’Angelo; Anna Maria De Amicis; Anna Lucia D’Eramo; Fabiola D’Eramo; Giacinta Di Cicco; Nicola Di Felice; Daniela Di Genova; Claudio Di Giamberardino; Fausto Di Giamberardino; Giampiero Di Gianfelice; Giovanni Di Gianfelippo; Mario Di Gianfilippo; Antonella Di Matteo; Carmine Di Paolo; Dante Di Pasquale; Americo Fatato; Giovanni Fosca; Giovanna Galli; Vittoria Lupi; Fausto Mari; Fabio Massaro; Gabriella Massaro; Loreta Massaro; Santina Massaro; Marco Nazzicone; Marco Oddi; Elisa Paris; Roberta Patrizi; Maria (Mariella) Petricca; Alberto Recinelli; Cristina Rizzi; Luciana Salucci; Emilia Sambucini; Pietro Santori; Alessandro Stornelli; Alessandro Tarquini; Mariano Tribuiani; Annalisa Venditti; Antonio Venditti; Fabio Venditti; Nadia Venditti; Stefania Venditti; Stefano Venditti; Loredana Viola; Anna Votino