Festa di Santa Maria Goretti, la piccola mascotte apre il corteo in sella alla minimoto (video e foto)

San Benedetto dei Marsi. Dopo il tira e molla tra la giunta comunale, e Prefetto e Questore dell’Aquila (ne parlammo già qui), oggi si è svolta la consueta festa in onore di Santa Maria Goretti.

Ad aprire la parata delle moto, che quest’anno per motivi di contrasto alla pandemia Covid è stata fatta in modalità “statica”, c’è stata la mascotte della festa, la piccola Chanel Trabucco, un anno e dieci mesi di età, ma già tanta tanta passione per le due ruote. La bambina, figlia di Cristian e Aurora, in sella alla sua piccola minimoto con le rotelle ha aperto la consueta manifestazione in onore di Santa Maria Goretti, di cui porta l’immagine sia sul cupolino della minimoto che sulla bandana al collo. Successivamente sono state accese le moto più grandi, che come ogni anno con i loro motori hanno fatto tremare le strade di San Benedetto dei Marsi. Di seguito foto e video della festa.