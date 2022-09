Festa di San Leucio Rocco e Nicola a Villavallelonga, una targa per i carabinieri impegnati nella pandemia

Villavallelonga. In occasione dei festeggiamenti patronali di Villavallelonga, l’amministrazione comunale, rappresentata dal primo cittadino Leonardo Lippa e il comitato feste del paese, hanno voluto rendere partecipe l’Arma dei Carabinieri, alla quale, riconoscendone la gratitudine per il servizio assicurato sul territorio durante la pandemia e in ricordo di tutti i militari della Benemerita deceduti a causa della pandemia stessa, hanno offerto una targa di ringraziamento apposta nella centrale Piazza don Getano Tantalo.

Alla cerimonia hanno preso parte il Comandante della Legione Carabinieri Abruzzo e Molise, Gen. B. Paolo Aceto, il Comandante Provinciale, Col. Nicola Mirante, e i Carabinieri della Compagnia di Avezzano rappresentati dal Cap. Luigi Strianese e dal Comandante della Stazione di Trasacco, Luogotenente Armando Croce, che ha la diretta competenza sul territorio di Villavallelonga.

Presente anche la fanfara della Legione Allievi Carabinieri di Roma che si è esibita in duetto insieme alla banda cittadina di Bari, appositamente invitata per i festeggiamenti patronali in onore dei Santi Nicola, Leucio e Rocco.