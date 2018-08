I The Kolors protagonisti della festa di fine estate ad Avezzano, tutto pronto a piazza Risorgimento

Avezzano. Sarà una grande festa di fine estate, che precederà la riapertura delle scuole, con un grande concerto gratuito nel cuore della città e con i negozi aperti.

Dopo le ultime vicende riguardanti il live previsto in piazza Risorgimento di Fabrizio Moro, l’amministrazione comunale vuole regalare una serata di fine estate, agli avezzanesi e non solo, con il concerto e la musica dei The Kolors.

L’appuntamento è in piazza Risorgimento, sabato 8 settembre, alle 21.30, con il concerto del gruppo musicale italiano formatosi a Napoli nel 2010 e composto dal frontman Antonio Stash Fiordispino, Alex Fiordispino alla batteria e percussioni e Daniele Mona al sintetizzatore e percussioni.

Una carriera in ascesa quella della band diventata famosa nel 2015, con la vittoria della quattordicesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Nel 2018 il trio ha preso parte al 68esimo Festival di Sanremo mentre lo scorso 6 luglio ha pubblicato il singolo #ComeLeOnde, in collaborazione con J-Ax.