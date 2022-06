Festa di fine anno per i bambini della Scuola Infanzia Pio XII di Sante Marie (foto)

Sante Marie. Piazza Samuele Donatoni si è riempita di colori e allegria in occasione della manifestazione di fine anno scolastico dei bambini della Scuola Infanzia Pio XII di Sante Marie. Un momento di gioia per genitori e nonni, ma anche un pomeriggio di aggregazione per l’intera comunità che si è ritrovata ad applaudire i bambini preparati per le varie attività dalle loro insegnati.

Il Comune di Sante Marie e l’associazione anziani Torquato Di Bernardo non hanno fatto mancare come sempre il loro sostegno alla scuola e alla coordinatrice Veria Perez, evidenziando l’importanza sociale e formativa della scuola per il paese.

Grazie da parte del sindaco Lorenzo Berardinetti è andato alle maestre che si impegnano quotidianamente nella loro attività, alla dirigenza scolastica e alla coordinatrice, ai genitori e ai bambini che hanno strappato un sorriso a tutti i presenti.