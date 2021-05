Festa dell’Europa Unita: l’istituto Argoli di Tagliacozzo vince ancora come Scuola eTwinning

Tagliacozzo. Una realtà dell’istruzione made in Marsica che riesce di nuovo a distinguersi positivamente tra le città maestre d’Europa. Domani si celebra la Giornata dell’Europa Unita e l’Istituto Tecnico per il Turismo “A. Argoli” di Tagliacozzo porta a casa un altro importante traguardo, ricevendo per il secondo biennio consecutivo il titolo di Scuola eTwinning, quest’ultimo in interconnessione con il precedente successo raggiunto con l’accreditamento Erasmus Plus. Prosegue così il cammino di apertura dell’istuto abruzzese all’Europa per i prossimi anni, come leader eTwinning nelle seguenti aree: pratica digitale, approcci creativi ed innovativi alla pedagogia, promozione dello sviluppo professionale continuo del personale, promozione di pratiche di apprendimento collaborativo con personale e studenti, eSafety.

La dirigente scolastica Clementina Cervale ha evidenziato come: “Tutto ciò, ovviamente, è stato possibile grazie ad una comunità di docenti proattivi interessati a informarsi e formarsi su quelle aree che sono chiavi di volta per la realizzazione di percorsi di apprendimento al passo con i tempi. Le Scuole eTwinning sono riconosciute a livello europeo in quanto modelli di riferimento per i gemellaggi elettronici e formano una rete di scuole leader per ispirare lo sviluppo dell’azione con la finalità di aprirsi ad una nuova didattica basata sulla progettualità, lo scambio e la collaborazione, in un contesto multiculturale con numerose opportunità di formazione e riconoscimento di livello internazionale. Le scuole eTwinning e, dunque, l’Istituto Tecnico per il Turismo Argoli di Tagliacozzo favoriscono un’apertura alla dimensione comunitaria dell’istruzione e alla creazione di un sentimento di cittadinanza europea condiviso nelle nuove generazioni”. La Cervale ha infine concluso ringraziando coloro che hanno reso possibile questo successo: “Un grazie particolare all’insegnante Mary Nacca formatrice ed esperta eTwinning, alla docente Rosa Gaeta esperta eTwinning del Team e alla docente Maria Letizia Ricci, coordinatrice del progetto e Twinning dell’ITET Rome everywhere”.