Festa della Natura: tutti gli appuntamenti ad Avezzano, Magliano, Castel di Sangro e Villetta Barrea

Avezzano. Oggi e domani i carabinieri forestali in collaborazione con il WWF celebreranno la sesta edizione di Urban Nature – la Festa della Natura in città in tutta Italia con tantissimi eventi, iniziative, laboratori e attività. Con lo slogan “la Natura si fa cura” i Carabinieri Forestali in collaborazione con il WWF diffonderanno il valore della cura della natura in città per il benessere delle persone.

Il Reparto Carabinieri Biodiversità di Castel di Sangro insieme al WWF, sezione “aree montane”, scende in campo con stand ed esperienze di Educazione Ambientale rivolte al grande pubblico nel corso delle iniziative della sesta edizione di Urban Nature.

In questo modo si vuole richiamare l’attenzione sullo inscindibile legame tra salute umana e salute della natura che passa attraverso una nuova cultura dell’ambiente che vede la natura come una ‘scuola’ di vita, preziosa, per tutti noi, bambini, giovani e anziani.

La natura dei centri abitati richiede in primis di essere guardata, esplorata, considerata per la sua biodiversità e per la sua complessità, anche perché il suo rispetto contribuisce a garantire il nostro benessere quotidiano.

Le esperienze proposte permetteranno di compiere pochi passi e di scoprire un mondo di biodiversità unico e speciale, che aspetta solo un nostro sguardo e una grande attenzione e che permetterà di concentraci sui valori della resilienza, adattamento, pazienza, che sono solo alcune delle qualità che contraddistinguono le storie di piante e di animali.

L’appuntamento è a Villetta Barrea oggi e domani tra piazza Dorotea e la passeggiata lungo il fiume Sangro, nonché domani all’interno del giardino di Piazza Torlonia ad Avezzano.

Sarà inoltre possibile visitare i Centri Visite gestiti dal Reparto Carabinieri Biodiversità di Castel di Sangro e più precisamente: oggi il Centro Visite della Riserva Naturale Orientata del Monte Velino a Magliano de’ Marsi con orari di apertura dalle ore 9,00- 12,30 e 14,00-16,00, e domani, il Centro Visite della Riserva Naturale Orientata di Feudo Intramonti (km 55 Marsicana 83, Civitella Alfedena), con orari di apertura 9 – 13 e 14 -17.