Festa della Musica, Sante Marie aderisce alla manifestazione con un concerto simbolo nella riserva grotte di Luppa

Sante Marie. Concerto simbolo in grotta in occasione della Festa della Musica nella riserva naturale grotte di Luppa. Anche il Comune di Sante Marie ha aderito alla manifestazione internazionale che in Italia è promossa dal Mibact e dalla Rappresentanza italiana della Commissione Europea in collaborazione con la Siae, l’Afi, il Nuovoimaie, il Cafim e coordinata dall’associazione italiana per la promozione della Festa della Musica.

Tante sono le iniziative organizzate in tutto il territorio nazionale per promuovere, verso un pubblico sempre più ampio, la diffusione della musica di qualità e promuoverla in ogni contesto sociale. Ben 564 città hanno aderito all’iniziativa che vede coinvolti 5.638 artisti in piazze, strade e location suggestive.

L’amministrazione comunale ha voluto aderire ancora una volta alla Festa della Musica con un concerto simbolo che si terrà all’interno della riserva naturale grotte di Luppa. A esibirsi l’orchestra Colibrì Ensemble che proporrà brani della tradizione classica: da Handel a Poulanc. L’appuntamento è per lunedì alle 16.30 nella cornice naturale della riserva.

“Abbiamo voluto aderire a questa iniziativa nazionale con un concerto simbolo unendo la buona musica con la natura incontaminata della nostra riserva”, ha commentato l’assessore Simonetta Lattanzi, “siamo certi che sarà un momento unico nel suo genere che permetterà, a quanti parteciperanno, di godere di un pomeriggio indimenticabile”.