Festa del Bambino all’ Ippodromo dei Marsi di Tagliacozzo per chiudere la stagione delle corse

Tagliacozzo. Dopo il successo della giornata del Gran Premio Città di Tagliacozzo, che il 5 Agosto ha incoronato il cavallo Ridge Racer, un 7 anni di proprietà di Eleonora Laurenti montato dal fantino El Rherras, la riunione 2018 dell’Ippodromo dei Marsi giunge all’atto conclusivo con una interessantissima 10a giornata. Il convegno, che comprende tre corse Tris, una II Tris e una Tris Straordinaria TQQ (Tris-Quartè-Quintè), distribuisce un montepremi complessivo di circa 43 mila euro e ha in programma due degli appuntamenti clou dell’anno, entrambi dedicati ai giovani purosangue: il Premio Marsicano (ore 16:25), Gran Premio per puledri di 2 anni sulla distanza di 1350 metri, e il Premio Abruzzo (ore 19:00), per cavalli di 3 anni sulla distanza di 1600 metri, corsa di alto valore tecnico, non a caso scelta come TQQ. Il programma tecnico comprende il Premio Canile di Fallo, corsa molto tecnica sui 1600 m.; il Premio Ristorante Miramonti, handicap per velocisti anziani; il Premio Rist. La Vecchia Posta, II Tris sulla lunga distanza di 2150 m. e il Premio Trabocco Punta Cavalluccio, handicap sui 1350 m., tutte corse dal pronostico molto incerto. Come la scorsa settimana, fa gli onori di casa la conduttrice e giornalista di Snai Sat Micol Fenzi, che presenterà la giornata con interviste ai partecipanti. La chiusura della stagione è l’occasione per dare vita all’attesa Festa del bambino, evento che si svolge negli spazi dell’ippodromo in concomitanza con le corse, raccogliendo ogni anno una importante partecipazione. Per tutti i bimbi che affolleranno le aree verdi della struttura, dal parterre al parco giochi, ci saranno animazione, truccabimbi, zucchero filato, pop corn e tante sorprese.

