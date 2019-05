Tutto pronto a San Vincenzo Valle Roveto per la festa degli asparagi, ecco il programma

San Vincenzo Valle Roveto. Torna asparagi in festa, la diciassettesima edizione dell’appuntamento dedicato i germogli dell’Asparagus. Sabato 18 e domenica 19 la Pro Loco di San Vincenzo, in collaborazione con il Comune di San Vincenzo e le associazioni del territorio, e con il patrocinio della Regione Abruzzo, ha organizzato ancora una volta l’appuntamento che si svolgerà nel capoluogo rovetano.

Si inizierà alle 16 con la mostra di artigianato locale e poi alle 19 tutti a tavola per la degustazione di piatti tipici a base di asparagi selvatici in piazza in compagnia della musica. Domenica, sempre all’interno della manifestazione, si terrà l’iniziativa “Camminando tra borghi e tratturi alla scoperta dei un prodotto tipico del territorio: gli asparagi. Il cammino di circa 16 chilometri alla scoperta dei borghi della Valle Roveto partirà domenica 16 alle 9 dalla piazza di San Vincenzo.

Attraverso i vecchi tratturi si raggiungerà San Giovanni Vecchio, San Vincenzo Vecchio e alla fine Morrea. Al rientro a San Vincenzo capoluogo verrà servito per tutti un pranzo a base di asparagi. Per motivi organizzati è obbligatorio prenotarsi entro giovedì 16 alle 20 ai numeri: 338.2488340 oppure 340.6299075. Il costo dell’escursione, comprensiva del pranzo, è di 15 euro a persona. La giornata di domenica andrà avanti, poi, con il pranzo in piazza a partire dalle 12 e un mini corso per la realizzazione dei cestini in vimini dalle 15 in poi aperto a tutti